HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump Menang, Gubernur BI: Dolar Menguat, Suku Bunga Tinggi dan Perang Dagang Berlanjut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:01 WIB
Trump Menang, Gubernur BI: Dolar Menguat, Suku Bunga Tinggi dan Perang Dagang Berlanjut
Gubernur BI sebut dolar akan menguat jika Trump menang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Donald Trump memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024. Trump berhasil mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dipantau dari AP, Trump mendapatkan 277 suara elektoral, dengan total 70.843.951 suara atau mencapai 51%. Sementara itu, Kamala Harris mendapatkan 224 suara elektoral dengan total jumlah 65.932.632 suara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, dengan Trump yang unggul dan menjadi Presiden AS lagi bisa membuat dolar menguat, hingga suku bunga AS akan tetap tinggi atau higher for longer.

"Sementara kita melihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar itu akan kuat, suku bunga Amerika akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang masih berlanjut," jelas Perry dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

Perry menjelaskan, dinamika ini akan berdampak kepada seluruh negara emerging market atau berkembang, termasuk Indonesia dan diperkirakan memberkan tekanan pada nilai tukar rupiah.

Halaman:
1 2
