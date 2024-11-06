Rakernas, IMA Fokus Evaluasi Program Kerja 2025

JAKARTA - Rakernas Indonesia Marketing Association (IMA) akan diselenggarakan pada 5-7 Desember 2024 di Jakarta dengan membahas tema “Marketing Excellence in Rapidly Changing Business Environment”.

Program IMA tidak hanya memberikan award saja, namun IMA juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan. Selain itu, tentu saja kepada peserta yang mengikuti pelatihan akan diberikan wadah untuk melakukan pemeran. Tempat pameran yang diberikan tentunya cukup strategis untuk UMKM yaitu di Sarinah dan Jakarta.

“Tadi jadi UMKM khasnya daripada IMA ini adalah kita pembina itu tidak hanya memberikan award saja, tetapi sebelumnya kita komitmen melalui pelatihan” ucap Agung, Rabu (6/11/2024).

Agenda ini akan difokuskan untuk melakukan evaluasi program kerja serta program IMA 2025 dan memilih Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbaik dalam IMA UMKM Award 2024 yang berasal dari berbagai kota di Indonesia.

Pada agenda ini, terdapat empat agenda utama yang akan diselenggarakan selama Rakernas berlangsung. Di tanggal 5 Desember 2024, akan dilakukan penyambutan kepada kurang lebih 250 anggota IMA yang hadir secara langsung.

Selanjutnya, kegiatan Rakernas secara resmi akan dibuka dan diresmikan keesokan harinya oleh Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029 dan Suparno Djasmin President IMA Pusat.