HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Diajarkan Perpajakan, Pengelolaan Keuangan sampai Marketing

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |10:44 WIB
UMKM Diajarkan Perpajakan, Pengelolaan Keuangan sampai Marketing
Kanwil DJP Jakarta Utara Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan IBI KKG. (Foto: Okezone.com/DJP))
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBI KKG) menyelenggarakan bazar dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di IBI KKG, Jakarta Utara.

Penyelenggaraan bazar dan pelatihan untuk UMKM merupakan perwujudan program Business Development Services (BDS) yang dimiliki DJP.

BDS memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan pelatihan materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, financial planning, marketing, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

“Selama ini yang masyarakat ketahui perekonomian Indonesia sangat bergantung pada usaha besar, namun pada tahun-tahun saat usaha besar berada pada kondisi sulit, yang membuat perekonomian Indonesia kuat adalah UMKM. Untuk itu DJP ingin mendukung pengembangan UMKM dengan program BDS,” kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Wansepta Nirwanda, Jumat (27/9/2024).

Kanwil DJP Jakarta Utara berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini UMKM menjadi semakin besar. Usaha kecil dapat menjadi usaha menengah dan usaha menengah dapat menjadi usaha besar di kemudian hari. Stan bazar terdiri dari 22 UMKM yang menjual aneka kuliner, pakaian, serta kerajinan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
