Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kriteria UMKM, Petani Nelayan yang Utangnya Dihapus Prabowo

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |00:01 WIB
Kriteria UMKM, Petani Nelayan yang Utangnya Dihapus Prabowo
Kriteria UMKM yang utangnya dihapus Prabowo Subianto (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tidak semua pelaku usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) dihapus utangnya oleh Presiden Prabowo. Simak kriteria UMKM yang memenuhi syarat untuk penghapusan utang oleh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Selasa (5/11/2024).

Aturan ini dikeluarkan sebagai keputusan pemerintah untuk menghapusbukukan catatan kredit macet UMKM di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan kata lain, Prabowo akan menghapus utang macet para pelaku UMKM.

Namun, tidak semua utang pelaku UMKM akan dihapus. Berikut adalah kriteria UMKM, petani nelayan yang utangnya dihapus Prabowo, dirangkum oleh Okezone, Kamis (7/11/2024):

- Hanya berlaku bagi pelaku UMKM di sektor pertanian serta perikanan yang dinilai oleh bank sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo.

- Hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana atau fenomena seperti Covid-19.

- Maksimal utang yang dihapus sebesar Rp500 juta bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha, dan maksimal sebesar Rp300 juta bagi pelaku UMKM individu.

- Hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang memiliki tunggakan di bank BUMN (Himbara).

- Jika bank menilai pelaku UMKM masih memiliki kemampuan bayar, maka tetap mengikuti prosedur pembayaran utang secara normal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement