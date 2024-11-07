Adu Kekayaan Ivan Gunawan vs Raffi Ahmad

JAKARTA - Adu kekayaan Ivan Gunawan vs Raffi Ahmad menarik diulas. Pasalnya, dua sahabat ini dikenal sebagai sosok sukses di dunia hiburan yang juga sukses di dunia bisnis. Tak ayal diprediksi kekayaan mereka sangatlah fantastis.

Sayangnya, tidak ada informasi valid terkait seberapa jumlah kekayaan Ivan Gunawan maupun Raffi Ahmad secara konkret. Yang pasti, keduanya mendapat kekayaan fantastis itu dari profesi mereka sebagai artis dan juga pebisnis.

Keduanya memulai karier di dunia hiburan. Ivan Gunawan atau yang akrab disapa Igun dikenal dengan perannya dalam beberapa serial FTV di televisi nasional. Hal ini lantas membuat namanya mulai melejit.

Selain itu, dia juga sempat merambah ke dunia tarik suara. Sayangnya, kiprahnya di dunia musik tak berjalan mulus. Akhirnya, dia pun beralih menjadi seorang presenter dalam beberapa acara di televisi.

Berada di puncak kariernya sebagai artis Tanah Air, Ivan Gunawan melebarkan sayapnya dengan menjadi seorang fashion designer. Brand fashion miliknya bahkan kini mulai mendunia dengan nama Mandjha yang banyak mendesain busana pengantin dan kostum untuk para publik figur.

Sukses di dunia fashion tidak membuat Igun puas. Pria berusia 42 tahun itu pun semakin melebarkan sayapnya dengan membuka bisnis kecantikan. Brandnya pun kini telah tersebar ke mancanegara seperti ke Thailand.

Dan sebagai seorang publik figur, Ivan Gunawan juga memiliki penghasilan lain dari endorsement. Dengan puluhan juta followers yang ia miliki di sosial media, maka diprediksi harga endorsementnya pun sangat tinggi.

Dari sederet bisnis dan pekerjaan inilah, Igun mendapat banyak kekayaan. Namun meski begitu, jumlah kekayaannya diperkirakan belum bisa menyaingi sahabatnya, yakni Raffi Ahmad.

Sebagai seorang artis yang dikenal sultan, Raffi diperkirakan memiliki harta mencapai triliunan rupiah. Bahkan menurut data Net Worth Spot, harta kekayaan suami Nagita Slavina ini mencapai 187 juta Dollar AS atau setara dengan Rp2,9 triliun rupiah. Jumlah ini tentu tidak lepas dari sederet sumber kekayaan dari artis yang dijuluki sebagai sultan Andara ini.

Penghasilannya yang pertama jelas sebagai aktor dan presenter di televisi. irinya bahkan bisa dibilang sebagai salah satu presenter teratas di Indonesia saat ni yang tentu memiliki bayaran selangit.