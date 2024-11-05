Adu Kekayaan Donald Trump vs Kamala Harris

JAKARTA - Adu Kekayaan Donuld Trump vs Kamala Harris. Dengan semakin dekatnya Pemilu 2024 di Amerika Serikat, masyarakat tidak hanya fokus pada program tiap kandidat tetapi juga pada kekayaan pribadi mereka.

Kekayaan pribadi para kandidat sering kali menjadi topik diskusi karena dianggap bisa mencerminkan pendekatan dan nilai-nilai mereka. Kekayaan Trump datang dari bisnis real estate dan media, sementara Harris lebih mengandalkan penghasilan dari karier di pemerintahan dan investasi sederhana. Perbedaan ini juga mencerminkan gaya hidup dan cara masing-masing dalam menangani keuangan.

Kekayaan Donald Trump

Donald Trump saat ini memiliki kekayaan bersih sekitar USD6 miliar atau setara dengan Rp93,576 triliun (kurs Rp15.596 per USD), menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia dengan peringkat ke-357 menurut Forbes. Peningkatan kekayaannya baru-baru ini didorong oleh kenaikan harga saham Trump Media & Technology Group, yang melonjak hampir 9% pada Oktober 2024.

Trump mengumpulkan kekayaannya melalui bisnis real estate seperti Trump Tower, serta bisnis golf di berbagai negara. Trump Media & Technology Group juga menjadi salah satu sumber kekayaannya, terutama menjelang pemilu ketika popularitasnya meningkat.

Kekayaan Kamala Harris

Kamala Harris dan suaminya, Douglas Emhoff, memiliki kekayaan sekitar USD 8 juta atau Rp124.768 miliar. Kekayaan ini terutama berasal dari gaji berbagai jabatan publik yang pernah dipegangnya, termasuk sebagai Jaksa Distrik San Francisco, Jaksa Agung California, dan Wakil Presiden.

Selain gaji, Harris juga memperoleh penghasilan tambahan dari royalti buku yang ia tulis eperti Smart on Crime dan The Truths We Hold, yang telah memberinya lebih dari USD500.000. Harris dan Emhoff banyak berinvestasi pada dana indeks pasif dan beberapa properti, termasuk rumah di Los Angeles yang bernilai lebih dari USD4 juta.