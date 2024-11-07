Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bocoran Kenaikan UMP 2025

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |23:44 WIB
Bocoran Kenaikan UMP 2025
Bocoran kenaikan UMP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan bocoran mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang dipastikan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia belum merinci berapa besar kenaikannya. Menurut Yassierli, penentuan UMP ini bertujuan meningkatkan penghasilan pekerja dengan tetap mempertimbangkan kondisi dunia usaha.

"Ya pasti naik. Kata kuncinya adalah meningkatkan penghasilan pekerja sambil memperhatikan kelangsungan usaha," ujar Yassierli, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Proses penetapan UMP 2025 hingga kini masih berlangsung. Yassierli menjelaskan bahwa pembahasan tersebut melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan juga forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang mengikutsertakan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. Peraturan Menteri terkait pengupahan juga sedang disusun, tetapi masih membutuhkan harmonisasi dengan berbagai produk hukum lainnya.

Karena proses harmonisasi belum rampung, pengumuman kenaikan UMP 2025 yang semula direncanakan pada 7 November kini ditunda. "Belum tentu diumumkan besok, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas," ujar Yassierli, menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah pembahasan selesai.

UMP ditetapkan setiap tahun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 yang mengharuskan pengumuman dilakukan paling lambat 21 November. Namun, perubahan aturan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah mempertimbangkan 21 pasal baru yang di antaranya mempengaruhi formula perhitungan UMP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement