JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik arah dengan menguat pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini menguat 46,57 poin atau 0,64% ke level 7.290,43.
Pada penutupan perdagangan, Jumat (8/11/2024), terdapat 274 saham menguat, 338 saham melemah dan 329 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 15,1 miliar saham yang diperdagangkan.
Indeks LQ45 melemah 0,25 persen ke 884,775, indeks JII naik 1,44 persen ke 512,549, indeks IDX30 turun 0,44 persen ke 455,004 dan indeks MNC36 turun 0,45 persen ke 350,26.
Sesangkan sektor yang melemah ada energi 0,05 persen, konsumer siklikal 1,76 persen, finansial 0,46 persen, properti 0,26 persen,
Sektor yang menguat ada barang baku 3,17 persen, industri 0,29 persen, konsumer non siklikal 0,02 persen, kesehatan 0,54 persen, teknologi 2,22 persen, infrastruktur 0,22 persen, transportasi 0,52 persen.
Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) naik 34,78 persen ke Rp155, PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) naik 25 persen ke Rp545, dan saham PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 22,55 persen ke Rp125.