Menyusuri Sungai Hitam Lestari, Ada Harta Karun yang Harus Dilindungi

BALIKPAPAN - Menyusuri Sungai Hitam Lestari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Penyusuran dilakukan dengan menggunakan dua perahu kecil untuk melihat harta karun yang harus dilindungi.

Harta karun yang dimaksud adalah bekantan, fauna asli asal Kalimantan. Sebab, populasinya kian menurun akibat pembangunan di wilayah tempat bekantan tinggal.

Bekantan adalah monyet berhidung besar panjang dengan rambut berwarna cokelat kemerahan. Karena hidungnya yang besar dan rambut tubuhnya yang agak pirang, bekantan kerap dijuluki juga sebagai monyet belanda. Selain hidungnya yang besar, ciri khas monyet ini adalah perutnya yang buncit dan keahliannya untuk berenang.

Okezone bersama rombongan berkesempatan menyusuri Sungai Hitam Lestari, dalam perjalanan terlihat bekantan berkumpul di area sekitar sungai dan mereka hidup berkelompok.

"Kita harus melindungi bekantan, karena terancam punah dari ribuan kini tinggal ratusan bekantan," kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sungai Hitam Lestari Aidil Amin.

Untuk melindungi habitat bekantan endemik asli Kalimantan, Pokdarwis dibantu oleh pihak Pertamina dan kini Sungai Hitam Lestari menjadi Kawasan Ekoriparian.