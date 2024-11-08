Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Progres Merger BUMN Karya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:03 WIB
Erick Thohir Ungkap Progres Merger BUMN Karya
Erick Thohir Ungkap Progres Merger BUMN Karya. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan progres merger BUMN Karya yang saat ini tengah berlangsung. Dalam proses ini, konsolidasi akan menyederhanakan tujuh perusahaan konstruksi milik negara menjadi tiga entitas baru guna meningkatkan efisiensi dan mencegah persaingan yang kurang sehat di sektor proyek.

Pada Rabu (6/11/2024), Erick Thohir dijadwalkan bertemu Menteri PUPR Dody Hanggodo untuk membahas lebih lanjut persetujuan penggabungan ini, termasuk pengurangan jumlah BUMN Karya dari tujuh menjadi tiga perusahaan.

“Proses ini diharapkan akan mempercepat restrukturisasi dan memperkuat keahlian khusus di masing-masing BUMN,” ujar Erick saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam progres merger BUMN Karya ini, perusahaan akan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proyek. PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya, misalnya, akan digabung menjadi satu entitas yang fokus pada proyek infrastruktur air dan transportasi kereta api, termasuk proyek LRT Jabodebek dan jaringan pipa Sungai Sepaku di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Entitas kedua akan mencakup PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya, yang difokuskan pada pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan. Hutama Karya diketahui menangani proyek besar Jalan Tol Trans Sumatera, sementara Waskita Karya sebelumnya menggarap Tol MBZ Jakarta-Cikampek II Elevated. Penggabungan ini diharapkan memperbaiki kinerja keuangan Waskita yang saat ini memiliki rasio utang tinggi.

Entitas ketiga dalam progres merger BUMN Karya adalah gabungan PT PP dan PT Wijaya Karya, yang akan fokus pada proyek pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, dan hunian.

Selain progres merger BUMN Karya, Erick Thohir juga menyampaikan usulan merger antara PTPN dan Perum Perhutani untuk memperkuat program swasembada pangan dengan pengelolaan lahan seluas 2,2 juta hektare. Di sektor transportasi laut, Erick juga memaparkan rencana menggabungkan PT PELNI dan PT ASDP guna mengintegrasikan layanan angkutan laut dan meningkatkan daya saing maritim Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement