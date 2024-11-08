Advertisement
HOT ISSUE

Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun, Ini Rinciannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:15 WIB
Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun, Ini Rinciannya
Sri Mulyani tarik utang baru Rp438,1 triliun (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

