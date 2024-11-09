Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta Bos-Bos Baru Pertamina, Dirut dan Komut Orang Dekat Prabowo

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |06:03 WIB
Fakta Bos-Bos Baru Pertamina, Dirut dan Komut Orang Dekat Prabowo
Simon Aloysius ditunjuk sebagai Dirut Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pergantian pimpinan di PT Pertamina (Persero) disorot publik karena diisi oleh orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Simon Aloysius mantiri dan Mochamad Iriawan diangkat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina. Mereka dikenal memiliki kedekatan dengan Prabowo mendominasi posisi strategis di Pertamina, memicu spekulasi tentang pengaruh politik di balik penunjukan tersebut.

"Apalagi ya tergantung dari pimpinan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), biasanya kalau itu di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina," papar Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Berikut 5 fakta bos-bos baru Pertamina isinya orang-orang Prabowo yang dirangkum Okezone:

1. Reaksi Bahlil

Diungkapkan Bahlil, sebagai BUMN yang sudah sangat mapan dan memiliki sistem yang jalan maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

2. Tertuang dalam RUPS

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

3. Kewenangan Pemerintah

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar, Sabtu (9/11/2024).

Halaman: 1 2
1 2
