Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Perbandingan Harta Kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:03 WIB
Intip Perbandingan Harta Kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad
Intip Perbandingan Harta Kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Intip perbandingan harta kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad. Sebab, dua publik figur papan atas Indonesia itu kini menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Alfiansyah Bustami alias Komeng saat ini menjadi anggota DPD RI. Ia berhasil mendapat kursi senator setelah menang di Jawa Barat. Dirinya kemudian ditugaskan di Komite II DPD RI yang membidangi urusan pertanian, perikanan, energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berbeda dengan Komeng, Raffi Ahmad mendapat jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia ditunjuk secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi tersebut.

Melihat dua artis kenamaan Indonesia itu duduk di pemerintahan, masyarakat pun menjadi penasaran terkait berapa jumlah kekayaan Komeng dan juga Raffi Ahmad.

Sayangnya, hingga saat ini Raffi Ahmad belum melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan pria yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu.

Namun menurut Net Worth Spot, harta kekayaan ayah Rafathar itu mencapai 187 juta Dollar AS atau setara dengan Rp2,9 triliun. Jumlah ini tidak lepas karena popularitasnya di dunia hiburan dan gurita bisnisnya yang sangat sukses.

Melalui naungan RANS Entertainment, Raffi diketahui memiliki sejumlah bisnis di bidang fashion, kuliner, industri hiburan, hingga klub olahraga. Ia juga sangat aktif di youtube yang telah memiliki 26,3 juta subscriber sehingga pendapatannya semakin tinggi.

Berbeda dengan Raffi, Komeng sudah melaporkan harta kekayaannya pada KPK melalui LHKPN sejak dirinya maju di kontestasi Pemilu 2024 lalu sebagai anggota DPD RI untuk wilayah Jawa Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183743//dpd_ri-xoHa_large.jpg
Lonjakan Emisi Karbon, Ketua DPD Serukan Transformasi Transportasi dan Perubahan Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563//harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182839//fahmi_bo-8Tnr_large.jpg
Fahmi Bo Akhirnya Diizinkan Pulang usai Jalani Operasi Kantong Empedu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769//arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement