Intip Perbandingan Harta Kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad

JAKARTA - Intip perbandingan harta kekayaan Komeng vs Raffi Ahmad. Sebab, dua publik figur papan atas Indonesia itu kini menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Alfiansyah Bustami alias Komeng saat ini menjadi anggota DPD RI. Ia berhasil mendapat kursi senator setelah menang di Jawa Barat. Dirinya kemudian ditugaskan di Komite II DPD RI yang membidangi urusan pertanian, perikanan, energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, hingga meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berbeda dengan Komeng, Raffi Ahmad mendapat jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia ditunjuk secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi tersebut.

Melihat dua artis kenamaan Indonesia itu duduk di pemerintahan, masyarakat pun menjadi penasaran terkait berapa jumlah kekayaan Komeng dan juga Raffi Ahmad.

Sayangnya, hingga saat ini Raffi Ahmad belum melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Oleh karena itu, belum diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan pria yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu.

Namun menurut Net Worth Spot, harta kekayaan ayah Rafathar itu mencapai 187 juta Dollar AS atau setara dengan Rp2,9 triliun. Jumlah ini tidak lepas karena popularitasnya di dunia hiburan dan gurita bisnisnya yang sangat sukses.

Melalui naungan RANS Entertainment, Raffi diketahui memiliki sejumlah bisnis di bidang fashion, kuliner, industri hiburan, hingga klub olahraga. Ia juga sangat aktif di youtube yang telah memiliki 26,3 juta subscriber sehingga pendapatannya semakin tinggi.

Berbeda dengan Raffi, Komeng sudah melaporkan harta kekayaannya pada KPK melalui LHKPN sejak dirinya maju di kontestasi Pemilu 2024 lalu sebagai anggota DPD RI untuk wilayah Jawa Barat.