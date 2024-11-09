Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Padamkan Listrik Mulai 20.30-21.30 WIB

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |18:42 WIB
Jakarta Padamkan Listrik Mulai 20.30-21.30 WIB
Jakarta Lakukan Pemadaman Listrik Malam Ini. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Malam ini Jakarta melakukan pemadaman lampu serentak pada pukul 20.30 hingga 21.30 WIB. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menerangkan, sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 yang mengamanatkan aksi pemadaman lampu dalam rangka menyosialisasikan aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon setiap empat kali per tahun.

"Aksi kali ini juga bagian dari rangkaian kegiatan Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2024," ungkap Asep, dikutip dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Melalui aksi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghemat energi dan mengurangi emisi GRK.

Asep menuturkan aksi pemadaman lampu diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi listrik dan emisi karbon, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan.

“Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim,” ucap Asep.

Sesuai dengan lnstruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021, beberapa titik aksi pemadaman lampu, yang pertama adalah seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik dan lainnya.

Kemudian jalan protokol dan jalan arteri, laku simbol Kota Jakarta, seperti gedung balai kota, Monumen Nasional dan air mancurnya, Patung Arjuna Wiwaha dan air mancurnya, Bundaran Hotel lndonesia dan air mancurnya, Patung Pemuda dan air mancurnya, Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman.

Selanjutnya jalan protokol dan jalan arteri pada lima wilayah kota administrasi sebagai berikut;

Halaman:
1 2
