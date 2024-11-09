Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta Malam Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |20:32 WIB
Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta Malam Ini
Jakarta Pemadapan Lampu Serentak. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021, menyampaikan bahwa beberapa titik melakukan aksi pemadaman lampu. Pertama adalah seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik dan lainnya.

Kemudian jalan protokol dan jalan arteri, laku simbol Kota Jakarta, seperti gedung balai kota, Monumen Nasional dan air mancurnya, Patung Arjuna Wiwaha dan air mancurnya, Bundaran Hotel lndonesia dan air mancurnya, Patung Pemuda dan air mancurnya, Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman.

Selanjutnya jalan protokol dan jalan arteri pada lima wilayah kota administrasi sebagai berikut:

Jakarta Pusat: Jalan Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), dan Jalan MH. Thamrin; Seputaran Jalan Medan Merdeka (kecuali Medan Merdeka Utara depan lstana Presiden), Jalan Gerbang Pemuda - Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Jakarta Utara: Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Perintis Kemerdekaan

Jakarta Timur: Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Halaman:
1 2
