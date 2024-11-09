Maruarar Sirait Terima Sumbangan 500 Unit Rumah dari Pengusaha Besar

Maruarar Siap Terima Pemberian Rumah Gratis 500 Unit dari Perusahaan Besar. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan siap menerima sumbangan perusahaan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Sumbangan dari pelaku usaha itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau CSR dari para perusahaan untuk penyediaan hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Kemudian CSR, kita mulai 1 November, sebagai pengusaha sebelumnya, saya menyampaikan konsep gotong royong, teman-teman saya pengusaha," kata Maruarar di Menara BTN, Jumat malam (9/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar mengungkapkan salah satu perusahaan di bidang pertambangan, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) siap untuk memberikan 500 unit rumah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk didistribusikan menjadi rumah rakyat.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga menyebutkan bahwa BRAU tidak hanya membangun fisik rumah saja, tapi sekaligus dilengkapi oleh perlengkapan rumah tangga dasar. Targetnya, proyek 500 rumah ini akan mulai dibangun pada penghujung tahun 2024 mendatang.

"Terakhir 2 hari lalu saya mendapatkan komitmen dari BRAU, 500 rumah dengan isinya yang akan diberikan kepada rakyat dan akan mulai dibangun akhir tahun ini," kata Maruarar.