HOME FINANCE PROPERTY

Maruarar Sirait Bakal Bangun 2 Tower Rusun di Papua Pegunungan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:08 WIB
Maruarar Sirait Bakal Bangun 2 Tower Rusun di Papua Pegunungan
Maruarar bakal bangun 2 tower rusun di Papua Pegunungan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun 2 tower rumah susun (rusun) yang berlokasi di Papua Pegunungan.

Maruarar mengatakan pada tahap pertama akan dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini. Adapun lokasi persisnya berada di wilayah Papua Pegunungan.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada 2 rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (6/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga menjelaskan beberapa tangangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
