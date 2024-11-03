Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sapa Warga Rusun Cilincing, Relawan Kerja RIDO Kenalkan Program Sembako Murah

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |07:45 WIB
Sapa Warga Rusun Cilincing, Relawan Kerja RIDO Kenalkan Program Sembako Murah
Relawan RIDO di Cilincing (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Relawan Kerja (RK) Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT/RW di berbagai titik di Jakarta. Sabtu (2/11/2024), giliran tim RK First Voters yang mengunjungi Cilincing, Jakarta Utara. Di mana pada pelaksanaan “Komitmen RIDO Hadirkan Sembako Murah (SEMUR) untuk Masyarakat Jakarta”. Kegiatan ini mengusung format interaktif yang diistilahkan oleh tim RK sebagai ‘Curhat1n Jakarta’.

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari RK Ecosystem, tokoh masyarakat, Ketua RW 010 Fahrulrozi, Sekretaris RW 010, Jumadi Elel, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 010, M. Saumul Hidayat, dan warga setempat.

Pada tempat terpisah, Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan, menyampaikan kepada warga bahwa program sembako murah menjadi salah satu agenda utama pasangan RIDO.

“Program SEMUR atau Sembako Murah ini adalah bentuk nyata dari komitmen Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono dalam memastikan setiap keluarga di Jakarta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ungkap Arief yang juga merupakan Komandan TKN Fanta.

Ditemui di Cilincing, Inisiator Jakarta Awet Muda – salah satu gerakan RK Ecosystem – Donan Abad Abdullah turut mempertegas komitmen pasangan RIDO untuk memperjuangkan kebutuhan pokok warga Jakarta yang lebih terjangkau. “RIDO tidak hanya berjanji, tetapi juga berusaha memberikan solusi nyata untuk kebutuhan utama masyarakat,” jelas Donan.

Sementara itu, Koordinator Relawan Kerja (RK) First Voters, Luthfi Ridzki Fakhrian, menyatakan bahwa acara "Curhat1n Jakarta" bukan hanya diadakan sekali, tetapi juga kami terus turun kei berbagai wilayah lain di Jakarta sebagai upaya mendekatkan pasangan RIDO dengan warga.

Halaman:
1 2
