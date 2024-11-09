Advertisement
SMART MONEY

Tips Keuangan Sehat, Bedakan Kebutuhan vs Keinginan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:51 WIB
Tips Keuangan Sehat, Bedakan Kebutuhan vs Keinginan
Tips Keuangan Sehat. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Salah satu langkah awal yang penting memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan.

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan layak, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi.

Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang bersifat tambahan atau yang meningkatkan kenyamanan dan gaya hidup, seperti barang mewah, liburan, atau gadget terbaru.

Membedakan kedua hal ini sangat penting agar pengeluaran tetap terkendali dan tidak mengganggu kestabilan keuangan.

Mengelola anggaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan dapat membantu seseorang menghindari pengeluaran berlebihan. Dengan menyusun prioritas, kita bisa lebih mudah menentukan mana yang harus didahulukan.

Sebagai contoh, ketika menerima penghasilan, sebaiknya utamakan alokasi dana untuk kebutuhan dasar, pembayaran utang, atau menabung. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, barulah pertimbangkan untuk mengalokasikan dana ke kebutuhan tambahan atau keinginan.

