HOME FINANCE HOT ISSUE

Inovasi BNI Digital Banking di Bali, Nikmati Keindahan Gunung Batur Sambil Bertransaksi

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |07:39 WIB
Inovasi BNI Digital Banking di Bali, Nikmati Keindahan Gunung Batur Sambil Bertransaksi
BNI Digital Banking Cafe di Bali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus berinovasi menghadirkan layanan perbankan yang aman dan nyaman. BNI meresmikan outlet format thematic terbarunya dengan menghadirkan konsep BNI Digital Banking Cafe di kawasan Gunung Batur, Bali.

Konsep ini memberikan pengalaman yang unik dan berbeda bagi Nasabah dengan suguhan pemandangan Gunung Batur yang sangat memukau.

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menjelaskan, konsep BNI Digital Banking Cafe ini merupakan langkah BNI untuk terus memberikan keamanan dan kenyamanan yang lebih bagi Nasabah.

“Kami menggabungkan kebutuhan transaksi Nasabah yang aman dan nyaman. BNI Digital Banking Cafe ini menjadi tempat yang ideal untuk bertransaksi sekaligus bersantai dengan latar belakang alam yang indah,” ujar Ronny.

Bangunan BNI Digital Banking Cafe dirancang dengan desain modern yang selaras dengan keindahan alam sekitarnya. Terletak di ketinggian dengan pemandangan langsung ke Gunung Batur, cabang ini tidak hanya menjadi tempat perbankan tetapi juga daya tarik wisata baru bagi para pengunjung, baik lokal maupun internasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
