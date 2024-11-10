Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Deddy Corbuzier vs Raffi Ahmad

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |16:20 WIB
Adu Kekayaan Deddy Corbuzier vs Raffi Ahmad
Harta Kekayaan Deddy Corbuizer vs Raffi Ahmad (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Deddy Corbuzier vs Raffi Ahmad. Banyak netizen yang bertanya-tanya perihal kekayaan yang dimiliki oleh kedua artis tersebut. Pasalnya, nama mereka merupakan nama artis yang sudah dikenal sejak lama di ranah public.

Deddy Corbuzier atau biasa dikenal sebagai Om Deddy, merupakan seorang aktor, presenter, dan juga Youtuber yang sukses. Ia sering terlihat di televisi sejak tahun 2000-an silam.

Terkenal akan keberhasilannya menjadi seorang YouTuber dan entertainer, banyak orang yang bertanya-tanya soaljumlah kekayaan Deddy Corbuzier.

Pada 2021 tercatat kekayaannya kurang lebih setara dengan Rp6,54 miliar.

Dengan penghasilan tersebut, tidak heran jika ia mengaku pernah membayar pajak sebanyak 8 miliar pada 2021 lalu.

Sedangkan Raffi Ahmad merupakan seorang artis, pebisnis, dan pemain film yang juga dikenal sejak lama. Raffi Ahmad yang sering dikenal sebagai Sultan Andara ini merintis kariernya sebagai aktor di sinetron. Dan kini, ia sudah mempunyai perusahaan media bernama RANS Entertainment bersama dengan istrinya, Nagita Slavina.

Halaman:
1 2
