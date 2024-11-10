Cara Atasi DC Pinjol Sebar Data Pribadi di WhatsApp

JAKARTA - Kemuahan dalam mengajukan pinjaman yang ditawarkan aplikasi pinjaman online (pinjol) sering membuat banyak orang tidak memeriksa legalitas dari pinjol yang dipilih

Akibatnya, berbagai masalah muncul, terutama terkait dengan cara penagihan yang tidak etis yang dilakukan oleh debt collector (DC) pinjol.

Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat mengaktifkan fitur autentikasi jika WhatsApp kamu dibobol dan semua kontak kamu dikirim pesan oleh Debt Collector (DC) pinjol.

Berikut 4 cara mengatasi DC pinjol yang bobol WhatsApp selain mengaktifkan fitur autentikasi yang dirangkum Okezone:

Kembalikan Ponsel ke Pengaturan Pabrik

Langkah pertama untuk mengamankan akun WhatsApp yang diretas adalah dengan mereset ponsel ke pengaturan pabrik. Proses ini akan menghapus semua aplikasi mencurigakan atau berbahaya yang mungkin telah terinstal. Selain itu, reset ponsel juga dapat membantu menghapus malware yang berpotensi mencuri data atau kode OTP yang diperlukan untuk mengakses akun WhatsApp.

Aktifkan Fitur Autentikasi Dua Langkah (2FA)

Setelah berhasil memulihkan akun WhatsApp, segera aktifkan fitur autentikasi dua langkah. Fitur ini memberikan perlindungan ekstra dengan meminta PIN atau kode verifikasi tambahan saat Anda login. Dengan mengaktifkan 2FA, meskipun orang lain mengetahui kode OTP Anda, mereka tetap akan kesulitan untuk mengakses akun, sehingga akun Anda lebih aman dari potensi penyalahgunaan.

Kirimkan Klarifikasi ke Semua Kontak

Setelah akun WhatsApp Anda berhasil diamankan, segera kirimkan pesan pemberitahuan kepada semua kontak Anda. Jelaskan bahwa pesan-pesan yang sebelumnya terkirim bukan berasal dari Anda, melainkan dari orang yang berhasil meretas akun Anda. Langkah ini sangat penting, terutama jika pesan yang terkirim bisa merugikan atau memalukan, agar teman-teman Anda memahami situasi yang sebenarnya dan reputasi Anda tetap terlindungi.

Hindari Mengklik Tautan yang Tidak Dikenal dan Pasang Aplikasi dari Sumber Terpercaya