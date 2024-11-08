Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Cara Mengatasi DC Pinjol yang Bobol WhatsApp dan Kirim Pesan ke Semua Kontak di Nomor Hp Anda

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |23:29 WIB
JAKARTA - 4 cara mengatasi DC pinjol yang bobol WhatsApp dan kirim pesan ke semua kontak di nomor Hp Anda. Simak cara bijak untuk menghadapi permasalahan yang ditimbulkan dari Debt Collector (DC) yang meneror.

Kemudahan pinjaman yang ditawarkan aplikasi pinjaman online (pinjol) seringkali membuat orang lengah untuk mengecek legalitas pinjol yang digunakan. Hal ini membuat berbagai masalah timbul terkait cara penagihan kurang baik yang dilakukan oleh DC pinjol.

Hingga saat ini, banyak laporan mengenai DC yang membobol akun WhatsApp (WA) pengguna dan kirim pesan ke semua kontak di nomor Hp pengguna.

Berikut 4 cara mengatasi DC pinjol yang bobol WhatsApp dan kirim pesan ke semua kontak di nomor Hp Anda yang dirangkum Okezone, Jumat (8/11/2024):

1. Klarifikasi Pesan ke Semua Kontak

Setelah berhasil mengamankan akun WhatsApp Anda kembali, kirimkan pesan pemberitahuan kepada seluruh kontak Anda. Beritahukan bahwa pesan-pesan sebelumnya bukan dari Anda, melainkan dari pihak yang berhasil meretas akun. Hal ini penting, terutama jika pesan yang terkirim merugikan atau memalukan, agar kontak Anda memahami kondisi yang sebenarnya dan reputasi Anda tetap terjaga.

2. Aktifkan Fitur Autentikasi Dua Langkah (2FA)

Setelah akun WhatsApp berhasil dipulihkan, segera aktifkan fitur autentikasi dua langkah. Fitur ini memberikan keamanan ekstra dengan meminta PIN atau kode tambahan saat login. Dengan adanya 2FA, meskipun seseorang memiliki kode OTP Anda, mereka tetap akan kesulitan untuk masuk, sehingga keamanan akun lebih terjaga dari potensi akses yang tidak sah.

