Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Menghapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |13:12 WIB
Begini Cara Menghapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain
Begini Cara Menghapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain. (Foto: Okezone.com/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain. Sebab nomor yang dijadikan kontak darurat dapat turut mendapat teror penagihan meski tidak ikut meminjam uang.

Seperti diketahui, saat seseorang mendaftar dan melakukan pengajuan pinjaman online ke layanan pinjol, mereka diwajibkan untuk menyertakan nomor telepon yang digunakan sebagai kontak darurat.

Kontak darurat ini merupakan nomor yang disertakan peminjam pada layanan pinjol sebagai nomor cadangan. Maksudnya, apabila nomor peminjam tidak dapat dihubungi ketika telat melakukan pembayaran atau gagal bayar, maka pihak pinjol akan menghubungi kontak darurat tersebut.

Beberapa orang tidak bertanggung jawab, kerap kali memasukkan nomor orang lain tanpa izin sebagai kontak darurat. Bisa jadi, nomor kita juga telah digunakan sebagai kontak darurat oleh orang lain yang menggunakan layanan pinjol.

Saat hal ini terjadi, nomor yang dijadikan kontak darurat tersebut akan mendapatkan sejumlah pesan penagihan yang mengganggu. Bukan hanya itu, pihak pinjol juga kerap menelpon kontak darurat apabila diperlukan.

Hal ini jelas sangat mengganggu. Oleh karena itu, penting untuk bisa menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain. Berikut adalah beberapa caranya.

1. Memblokir nomor penagih atau debt collector

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk bisa menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain adalah dengan memblokir nomor debt collector yang menghubungi nomor anda. Selain memblokir, anda juga bisa menghapus akun ataupun mengganti nomor untuk menghindar.

Namun ini tidak bisa dijadikan solusi jitu. Sebab, jika sebatas memblokir, debt collector bisa menghubungi anda dengan nomor lainnya lagi. Untuk itu, anda bisa menggunakan cara lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement