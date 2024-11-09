Begini Cara Menghapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain

Begini Cara Menghapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain. (Foto: Okezone.com/Unsplash)

JAKARTA - Begini cara menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain. Sebab nomor yang dijadikan kontak darurat dapat turut mendapat teror penagihan meski tidak ikut meminjam uang.

Seperti diketahui, saat seseorang mendaftar dan melakukan pengajuan pinjaman online ke layanan pinjol, mereka diwajibkan untuk menyertakan nomor telepon yang digunakan sebagai kontak darurat.

Kontak darurat ini merupakan nomor yang disertakan peminjam pada layanan pinjol sebagai nomor cadangan. Maksudnya, apabila nomor peminjam tidak dapat dihubungi ketika telat melakukan pembayaran atau gagal bayar, maka pihak pinjol akan menghubungi kontak darurat tersebut.

Beberapa orang tidak bertanggung jawab, kerap kali memasukkan nomor orang lain tanpa izin sebagai kontak darurat. Bisa jadi, nomor kita juga telah digunakan sebagai kontak darurat oleh orang lain yang menggunakan layanan pinjol.

Saat hal ini terjadi, nomor yang dijadikan kontak darurat tersebut akan mendapatkan sejumlah pesan penagihan yang mengganggu. Bukan hanya itu, pihak pinjol juga kerap menelpon kontak darurat apabila diperlukan.

Hal ini jelas sangat mengganggu. Oleh karena itu, penting untuk bisa menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain. Berikut adalah beberapa caranya.

1. Memblokir nomor penagih atau debt collector

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk bisa menghapus nomor anda dari kontak darurat pinjol orang lain adalah dengan memblokir nomor debt collector yang menghubungi nomor anda. Selain memblokir, anda juga bisa menghapus akun ataupun mengganti nomor untuk menghindar.

Namun ini tidak bisa dijadikan solusi jitu. Sebab, jika sebatas memblokir, debt collector bisa menghubungi anda dengan nomor lainnya lagi. Untuk itu, anda bisa menggunakan cara lainnya.