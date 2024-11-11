Presiden Prabowo Kunjungan ke China, Ini Hasilnya

JAKARTA - Presiden Prabowo kunjungan ke China untuk pertama kalinya. Kunjungan kenegaraan dilakukan pada 8-10 November dan menghasilkan sejumlah hasil konkrit, baik dalam bidang politik luar negeri maupun ekonomi dan bisnis.

Diketahui, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke China yang menjadi negara pertama untuk dikunjungi. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pun mengatakan bahwa kunker tersebut sangat penting untuk penguatan kerjasama dengan China di berbagai bidang.

"Kunjungan ke RRT ini memberi makna penting bagi komitmen penguatan kerjasama kemitraan komprehensif strategis Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang," tulis Kemlu, Senin, (11/11/2024).

Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan ini di antaranya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran lainnya.

Selain itu, kunjungan 3 hari di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum tersebut mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Terdapat point-point penting hasil kunjungan 3 hari Presiden Prabowo ke China, yang dirangkum Okezone, Senin (11/11/2024):

Tujuh Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-China

Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China

Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral

Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau

Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru

Menandatangani Investasi 10,07 Miliar Dolar AS

Presiden Prabowo berhasil membawa pulang investasi senilai 10,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp157,64 triliun dari kunjungannya ke Tiongkok. Investasi ini disetujui melalui kerja sama antar pengusaha Indonesia dan Tiongkok yang mendukung program prioritas pemerintah.

Fokus kerja sama mencakup ketahanan pangan, energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pedoman Kerja Sama Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat RI

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, menandatangani pedoman kerja sama teknis (TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok Han Jun, sebagai bagian dari "Implementing Arrangement" yang disepakati pada September lalu.

Pedoman ini mencakup kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perikanan dan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan melalui hilirisasi produk. Kerja sama Indonesia-China ini mencakup 12 aspek kapal, termasuk perusahaan patungan, dan kuota penangkapan ikan, serta pembangunan fasilitas perikanan di darat.