Sumbang 97% Lapangan Kerja, UMKM Masih Jadi Pilar Kuat Ekonomi

97% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh sektor UMKM (Foto: Freepik)

JAKARTA – Sebanyak 97% dari total lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM. Hal ini menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar.

Namun dibalik potensi tersebut UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, pemasaran dan pengelolaan usaha yang masih perlu ditingkatkan.

Lending & Wholesale Banking Director Bank Sinarmas Ekajaya pada sambutannya mengatakan bahwa Bengkulu adalah wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM.

"Industri UMKM ini telah menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia," ucapnya dalam pelatihan bagi UMKM dan nasabah, dikutip Senin (11/11/2024).

Sektor UMKM sendiri telah menjadi salah satu prioritas Bank Sinarmas dalam mengembangkan bisnis dengan penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp7,5 Triliun dengan jumlah sebanyak lebih dari 37 ribu pelaku UMKM yang tersebar di seluruh cabang Bank Sinarmas di Indonesia, dengan 3,5 Triliun di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pemerintah.

"Untuk itu hari ini kami Bank Sinarmas menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam membantu pelaku UMKM agar dapat mengatasi tantangan tersebut," terang Eka.