Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Perusahaan Migas Kelas Dunia Tertarik Investasi Energi Terbarukan di RI

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |17:37 WIB
3 Perusahaan Migas Kelas Dunia Tertarik Investasi Energi Terbarukan di RI
Investasi di Energi Baru Terbarukan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan terdapat 3 perusahaan minyak dan gas multinasional tertarik investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan The United States Indonesia Society (Usindo) pada hari kedua lawatannya di Washington, DC, AS, Senin (11/11/2024) waktu setempat.

Adapun perusahaan migas kelas dunia yang menyampaikan minat itu diantaranya Exxonmobil dan Chevron asal Amerika Serikat (AS) dan BP asal Inggris.

"Mereka menyampaikan untuk berinvestasi di renewable energi di situ ada Exxon, ada BP, Chevron juga untuk mereka berinvestasi ingin bersama-sama menaikkan peningkatan kapasitas dari oil and gas kita," jelasnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Rosan menambahkan, ketiga perusahaan minyak global itu juga berminat untuk menjajaki sektor lain seperti carbon capture dan carbon storage.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement