3 Perusahaan Migas Kelas Dunia Tertarik Investasi Energi Terbarukan di RI

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan terdapat 3 perusahaan minyak dan gas multinasional tertarik investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan The United States Indonesia Society (Usindo) pada hari kedua lawatannya di Washington, DC, AS, Senin (11/11/2024) waktu setempat.

Adapun perusahaan migas kelas dunia yang menyampaikan minat itu diantaranya Exxonmobil dan Chevron asal Amerika Serikat (AS) dan BP asal Inggris.

"Mereka menyampaikan untuk berinvestasi di renewable energi di situ ada Exxon, ada BP, Chevron juga untuk mereka berinvestasi ingin bersama-sama menaikkan peningkatan kapasitas dari oil and gas kita," jelasnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Rosan menambahkan, ketiga perusahaan minyak global itu juga berminat untuk menjajaki sektor lain seperti carbon capture dan carbon storage.