Sumber Kekayaan Arafah Rianti yang Beli Rumah Rp3 Miliar Cash hingga Dilabrak Tetangga

JAKARTA - Sumber kekayaan Arafah Rianti yang beli rumah Rp3 miliar secara cash atau tunai. Komika berusia 27 tahun ini membeli rumah di kawasan Jakarta Selatan berkat menabung selama bertahun-tahun.

"Kayaknya bertahun-tahun juga (nabung) beli rumah tapi ya Alhamdulillah karena rezekinya lagi banyak, terus kayak emang butuh rumah jadi beli rumah deh," ujar Arafah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Ya Alhamdulillah beli cash," tambahnya.

Tak hanya membeli rumah Rp3 miliar secara cash, Arafah juga mampu membeli 3 mobil. Namun, hal inilah yang membuat Arafah dilabrak tetangga.

Arafah mengaku ditegur oleh tetangganya hanya karena memiliki tiga mobil. “Dilabrak tetangga gara-gara punya tiga mobil. Cewek secupu ini dilabrak lima cowok,” ungkap Arafah.

Namun belakangan diketahui, mobilnya lah yang justru mengganggu ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

Arafah lalu menjelaskan kejadian tersebut sebenarnya hanya kesalahpahaman. Dia memiliki tiga mobil, namun garasi rumahnya hanya mampu menampung dua mobil, sehingga satu mobil harus diparkir di pinggir jalan. Arafah mengaku mobilnya tidak mengganggu lalu lintas karena rumahnya berada di kawasan cluster.

"Di cluster aku sebenarnya kecil, cuma ada 8 rumah. Jadi mungkin ini hanya kurang komunikasi saja. Kalau tiba-tiba dilabrak malam-malam oleh laki-laki, apalagi hujan-hujan disuruh pindahin mobil, aku juga bingung mau taruh di mana," kata Arafah.

Berikut ini sumber kekayaan Arafah seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (12/11/2024).