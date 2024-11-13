Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Shin Tae-yong vs Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu, Siapa Lebih Besar?

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |07:06 WIB
Gaji Shin Tae-yong vs Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu, Siapa Lebih Besar?
Gaji Shin Tae-Yong vs Pelatih Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Shin Tae Yong, lebih besar mana dibandingkan gaji pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu? Jika dilihat dari nominal, gaji Hajime Moriyasu sedikit lebih tinggi.

Akhir-akhir ini publik menyorot perhatian mengenai gaji dari kedua pelatih tersebut. Pasalnya dari kedua pelatih, Shin Tae Yong dan Hajime Moriyasu, akan mengadu strategi dalam pertandingan kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat, 15 November 2024, pukul 19.30 WIB.

Masyarakat Indonesia berharap Shin Tae Yong bisa menerapkan taktik yang efektif untuk Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil kemenangan. Dengan demikian, Timnas Indonesia bisa membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan banyaknya tugas yang dimiliki oleh Shin Tae Yong dan pelatih Timnas Jepang, segini gaji mereka.

Halaman:
1 2
