HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Akhir Pekan Dibuka Melemah ke Level 7.192

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |09:16 WIB
IHSG Akhir Pekan Dibuka Melemah ke Level 7.192
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan, Jumat (15/11/2024). IHSG dibuka melemah ke level 7.192,21.

Cukup fluktuatif dalam detik-detik awal, IHSG masih turun 0,01% ke 7.213,79 dalam semenit pertama.

Total 155 saham menguat, 132 melemah, dan 658 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp375,1 miliar, dari volume 399,5 juta saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak berlawanan seperti LQ45 menguat 0,12% ke 876,76, JII menguat 0,50% ke 503,94, IDX30 naik 0,13% ke 448,74, dan MNC36 menanjak 0,06% ke 343,56.

Sektor pemberat indeks datang dari keuangan, konsumer siklikal, energi, dan infrastruktur. Sedangkan sisanya masih bertahan hijau di bawah 1%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
