Perbandingan Harta Kekayaan Roy Suryo vs Gibran Rakabuming

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Roy Suryo vs Gibran Rakabuming. Kini mereka sedang ramai diperbincangkan oleh warganet karena akun Fufufafa. Hal ini disebabkan adanya unggahan TikToker Intan Srinita yang mengklaim bahwa akun Fufufafa adalah milik Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Hal yang lebih mengejutkan adalah karena Roy selama ini ikut mencari dalang dibalik akun Fufufafa. Bahkan ia pernah menuduh dengan berani bahwa pemilik akun Fufufafa ini adalah milik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI.

Namun, walaupun sebenarnya Gibran sering kali dikaitkan dengan akun Fufufafa, banyak pengguna internet khususnya di platform X yang turut menyelidiki jejak digital akun Fufufafa yang diduga memiliki hubungan dengan Gibran dan Roy.

Kini mereka sama-sama dituduh sebagai otak di balik akun Fufufafa. Lalu, bagaimana perbandingan harta kekayaan antara Roy Suryo dengan Gibran Rakabuming?

Roy Suryo

Pada 28 Maret 2019 adalah terakhir kalo Roy Suryo melaporkan harta kekayaannya. Pada saat itu, Roy Suryo Notodiprojo yang menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019, tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp4,19 miliar. Jumlah ini dihitung setelah mengurangi utang yang mencapai Rp893,44 juta.