Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diduga Bakal Ada 2 Rapimnas, Ini Penjelasan Kadin

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |18:17 WIB
Diduga Bakal Ada 2 Rapimnas, Ini Penjelasan Kadin
Kadin Indonesia Gelar Rapimnas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November sampai 1 Desember 2024. Hal ini untuk membahas program lima tahun ke depan dan pendalaman penyelarasan program kebijakan Presiden Prabowo yakni Asta Cita.

Namun demikian, Kadin dari kubu Arsjad Rasjid mengatakan akan juga mengadakan kegiatan di waktu yang sama berupa Musyawarah Nasional (Munas).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan pihaknya tidak tahu menahu atas informasi tersebut. Dia mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga merupakan suatu hak bagi siapapun untuk bisa menyuarakan aspirasinya.

"Kita tidak tahu, negara Indonesia ini kan negara demokrasi," ungkap Erwin saat ditemui di Menara Kadin, Jumat (15/11/2024).

Erwin menegaskan, pihaknya saat ini hanya berfokus pada persiapan Rapimnas guna membahas dukungan Kadin terhadap program pemerintah.

"Bagi Kadin, kita akan berbicara ke depan, bukan berbicara ke belakang. Rapat kita ini bicara program lima tahun ke depan. Demikian," tegas Erwin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement