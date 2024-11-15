Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Aliran Modal Asing Keluar Capai Rp7,42 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |22:48 WIB
BI: Aliran Modal Asing Keluar Capai Rp7,42 Triliun
BI Catat Aliran Modal Asing Keluar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar di pasar keuangan domestik mencapai Rp7,42 triliun selama periode transaksi 11-14 November 2024.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp4,12 triliun, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp3,65 triliun, sedangkan modal asing masuk bersih ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp0,35 triliun.

“Dengan demikian, sejak 1 Januari hingga 14 November 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp30,88 triliun, di pasar SBN Rp37,29 triliun, dan di SRBI Rp192,98 triliun,” ujarnya dikutip Antara, Jumat (15/11/2024).

Pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp30,54 triliun di pasar saham, Rp71,24 triliun di pasar SBN dan Rp62,63 triliun di SRBI.

Ramdan mengatakan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 14 November 2024 sebesar 70,24 basis poin (bps), naik dibandingkan 8 November 2024 sebesar 67,96 bps.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568/gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184541/gubernur_bank_indonesia-9OWY_large.png
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184445/bi_umumkan_suku_bunga-BGLO_large.jpg
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184214/bank_indonesia-4osd_large.jpg
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement