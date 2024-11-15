Jadi Aset Terbesar ke-8 Dunia, Bitcoin Kalahkan Perak

JAKARTA - Harga Bitcoin terus melambung melewati level USD93.000, dengan kapitalisasi pasar menembus lebih dari USD1,77 triliun.

Capaian ini membuat Bitcoin melampaui market cap perak (USD1,70 triliun) sebagai aset terbesar ke-8 di dunia.

Saat ini, Bitcoin berada di bawah emas (USD17,23 triliun), Nvidia (USD3,63 triliun), Apple (USD3,4 triliun), Microsoft (USD3,16 triliun), Google (USD2,2 triliun), Amazon (USD2,2 triliun) dan Saudi Aramco (USD1,79 triliun) dalam peringkat aset terbesar dunia.

Pergerakan pasar ini sebagian besar didorong oleh pembelian institusional dan arus kas masuk ke ETF Bitcoin yang terus berlanjut.

Selain itu, optimisme atas kemenangan Trump, yang dikenal dengan sikap pro-kripto, turut mendukung kepercayaan bahwa regulasi yang lebih mendukung aset digital akan segera hadir.

Selain faktor-faktor di atas, faktor pendorong lainnya seperti sentimen inflasi juga memberikan dampak pada harga Bitcoin.