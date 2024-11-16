Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos November 2024, Klik cekbansos.kemensos.go.id

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk memeriksa status sebagai penerima bansos dengan NIK KTP melalui situs web resmi Kementerian Sosial, sebagaimana yang dirangkum oleh Okezone.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memeriksa status penerima bansos secara online:

1. Kunjungi situs resmi

Akses situs cekbansos.kemensos.go.id.

2. Isi kolom data wilayah

Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.

3. Masukkan nama lengkap

Tulis nama lengkap sesuai yang tertera pada KTP.