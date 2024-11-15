Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek NIK KTP Penerima Bansos di Website Resmi Kemensos

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |08:17 WIB
Cek NIK KTP Penerima Bansos di Website Resmi Kemensos
Cara cek penerima bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak cara cek NIK KTP penerima bantuan sosial (bansos) di website resmi kementerian sosial (kemensos) cekbansos.kemensos.go.id. Perhatikan pemberitahuan pada website untuk mengetahui apakah anda terdaftar sebagai penerima bansos.

Pemerintah Indonesia terus menjamin keberlanjutan program bansos di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa program bansos yang masih dilanjutkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menambah jenis bantuan khusus bagi lanjut usia (lansia) melalui kartu khusus.

Kini kemensos telah menyediakan website resmi untuk mengecek bansos secara online dengan mudah di situs cekbansos.kemensos.go.id. Agar distribusi bantuan ini berjalan lancar, penerima bansos harus memastikan bahwa data mereka telah terdaftar secara valid.

Salah satu cara yang efektif untuk memverifikasi status sebagai penerima bantuan sosial adalah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Verifikasi ini dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu mengunjungi kantor layanan publik, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga.

Untuk mengetahui apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos, cukup memasukkan informasi dasar seperti nama lengkap serta data wilayah tempat tinggal, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

1 2
