Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Masyarakat Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bansos

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |14:08 WIB
Penyebab Masyarakat Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bansos
Penyebab masyarakat tidak menerima bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyebab masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bansos yaitu adanya data yang tidak valid sampai dengan sistem verifikasi yang terganggu.

Beberapa program bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan, masih berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada bulan November 2024 ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan berbagai jenis bantuan yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk tahun 2024, ada empat jenis bansos utama yang disediakan pemerintah, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Beras, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Keempat jenis bansos ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan daya tahan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu. Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah terus memperbarui dan memperbaiki sistem pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga bantuan dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Lantas apa penyebab masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bansos?

1. Data Tidak Valid atau Tidak Sinkron

Kesalahan atau ketidaksesuaian data adalah salah satu penyebab utama terhambatnya penyaluran bantuan sosial. Beberapa masalah terkait data yang dapat menyebabkan penyaluran bansos terganggu antara lain:

- Kesalahan Data Pribadi: Kesalahan penulisan data pribadi dapat menyebabkan kesulitan pencocokan data, mengakibatkan bantuan salah sasaran atau terlambat diterima.

- Data Ganda: Pendaftaran ganda dalam DTKS menyulitkan sistem validasi, sehingga bantuan sosial bisa tidak efektif atau tertunda.

- Data Tidak Update: Jika perubahan data kependudukan tidak diperbarui, penerima yang tidak memenuhi kriteria bisa tetap terdaftar, menyebabkan ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement