Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

DC Lapangan Pinjol Tidak Jadi Datang Menagih ke Rumah? Ini 5 Alasannya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |09:17 WIB
DC Lapangan Pinjol Tidak Jadi Datang Menagih ke Rumah? Ini 5 Alasannya
DC Lapangan Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Debt collector (DC) sering kali mengancam untuk datang ke rumah guna menagih utang. Namun, ada beberapa alasan mengapa para DC tersebut tidak jadi mendatangi rumah nasabah.

Pada umumnya, DC yang tidak jadi datang adalah mereka yang bekerja untuk pinjol ilegal. Meskipun beberapa DC dari pinjol yang berizin juga melakukan hal yang sama, namun mayoritas kasus ini terjadi pada pinjol ilegal.

Hal ini berkaitan dengan masalah legalitas mereka. Ketika mereka menghubungi dan mengancam akan datang ke rumah untuk menagih utang, sebenarnya itu hanya gertakan untuk menekan nasabah agar segera membayar hutangnya.

Jumlah nasabah yang terlalu banyak ternyata menjadi alasan utama DC tidak jadi datang ke rumah untuk menagih utang. Jumlah nasabah yang terlalu banyak mengakibatkan para DC tidak memiliki kapasitas untuk mendatangi rumah nasabah satu per satu. Akibatnya, nasabah yang berada di luar kota besar kemungkinan besar tidak akan pernah didatangi langsung ke rumah.

Namun, ternyata masih ada alasan lain yang menyebabkan DC tidak jadi datang ke rumah, yaitu sebagai berikut:

1. Pinjol ilegal takut dilaporkan

Jika ternyata pinjol yang digunakan nasabah adalah pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biasanya mereka tidak berani untuk datang ke rumah untuk mengambil uang nasabah. Hal ini wajar dikarenakan status mereka ilegal, maka potensi pelaporan sangat tinggi. Jika memang terjadi maka layanan pinjol tersebut akan ditutup dan penyedia akan ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement