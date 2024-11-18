5 Fakta Perombakan Komisaris BUMN, dari Antam hingga PLN

JAKARTA - Kementerian BUMN melakukan perombakan pada direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nama-nama yang diangkan di antaranya Ada Rauf Purnama, Aminuddin Ma'ruf dan Ali Masykur Musa atau yang akrab disapa Cak Ali.

Rauf Purnama diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus sekaligus Komisaris Independen PT Ankeka Tambang Tbk (ANTM), yang sebelumnya dijabat FX Sutijastoto.

Sedangkan Aminuddin Ma'ruf dan Cak Ali diangkat sebagai Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait orang dekat Prbowo yang kembali dikasih jabatan di BUMN, Senin (18/11/2024):

1. Eks Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran

Rauf merupakan eks Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan sumber resmi, Rauf bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Dia pernah mengisi posisi strategis dia beberapa anak usaha BUMN. Seperti, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), PT. Petrokimia Gresik.

Di Petrokimia Gresik, dia dipercaya menjabat sebagai Direktur Litbang sejak tahun 1990-1995. Lalu, Direktur Utama di perusahaan yang sama periode 1995-2001.

Dia juga pernah mengisi bangku Presiden Direktur PT Asean Aceh Fertilizer, perusahaan yang memproduksi pupuk urea dan amonia cair. Jabatan ini dia emban selama 6 tahun atau periode 2001- 2006.

Rauf Purnama juga pernah mengisi jabatan non struktural. Misalnya, di tahun 1990-1995, dia ditunjuk sebagai Direktur Litbang, Komisaris Utama PT Petrosena 1990-1995, Ketua Yayasan Teknik Kimia ITB 1999-2004.

Lalu, Staf Ahli Menteri Perindustrian periode 2004-2009, Preside Direktur PT Bakrie Kimia Investama sejak 2009 lalu.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di awal 2024, Rauf bergabung dalam Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

2. Komisaris Antam

Rauf diangkat jadi Komisaris Antam. Perubahan dewan komisaris emiten pertambangan pelat merah ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (13/11/2024).

“Menyetujui perubahan pengurus Antam, Bapak F.X Sutijastoto diberhentikan secara hormat dari kursi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen," ujar Direktur Utama ANTM Nico Kanter.

Nico mencatat, pergantian dewan komisaris akan membawa semangat baru dan memperkuat langkah perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Kami optimis bahwa susunan pengurus yang baru diharapkan akan semakin memperkuat langkah. ANTAM untuk menjadi perusahaan tambang berdaya saing global dan inovatif," paparnya.

3. Wamen BUMN Jadi Komisaris PLN

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran komisaris PT PLN (Persero). Terdapat lima komisaris yang diberhentikan, serta empat komisaris baru yang diangkat salah satunya Aminuddin Ma'ruf saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Perubahan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) PLN yang berlangsung di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Keputusan perombankan komisaris tersebut tertera dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-270/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.