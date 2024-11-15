Profil dan Harta Kekayaan Darmawan Prasodjo Capai Rp70 Miliar, Tetap Jadi Dirut PLN

JAKARTA - Profil dan harta kekayaan Darmawan Prasodjo yang mencapai Rp70 miliar. PT PLN (Persero) kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama.

Penetapan Dramawan Prasodjo ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Darmawan Prasodjo merupakan seorang Ekonom Energi yang menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat (AS) menempuh studi dan berkarir sebagai konsultan-peneliti di Texas A&M University dan Duke University.

Tahun 2012 kembali ke Indonesia dan memulai karier di beberapa perusahaan. Darmawan Prasodjo meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada tahun 1994, Master of Computer Science dari Texas A&M University pada tahun 2000 lalu menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University tahun 2011.

Melansir pelaporan LHKPN, 31 Desember 2023 Darmawan punya harta Rp70.937.351.686 atau Rp70,9 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan Darmawan Prasodjo yang dilaporkan ke KPK.

A. TANAH DAN BANGUNAN senilai Rp31.232.500.000 yang terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/1300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp12.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp1.200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1120 m2/500 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp2.800.000.000

4. Tanah Seluas 2060 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp2.000.000.000 5. Tanah dan Bangunan Seluas 1308 m2/455 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp12.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/400 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp832.500.000 7. Tanah Seluas 1310 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp250.000.000

8. Tanah Seluas 1110 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp150.000.000