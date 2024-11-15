Mengenal 2 Orang Dekat Prabowo Jadi Komisaris PLN, Aminuddin Ma'ruf dan Cak Ali

Orang Dekat Prabowo Diangkat Jadi Komisaris PLN. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Orang dekat Presiden Prabowo Subianto kembali masuk jajaran pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kali ini dia orang dekat Prabowo menjadi Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Keduanya adalah Amiruddin Ma'ruf yang pernah menjabat Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) ditetapkan empat komisaris baru. Dua di antaranya adalah Amiruddin Ma'ruf dan Ali Masykur Musa atau yang akrab disapa Cak Ali.

RUPS menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris yang terdiri dari:

1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

2. Nawal Nely sebagai Komisaris

3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

2. Aminuddin Ma'ruf sebagai Komisaris

3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen