Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Cak Ali, Orang Dekat Prabowo yang Diangkat Jadi Komisaris PLN

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:18 WIB
Profil Cak Ali, Orang Dekat Prabowo yang Diangkat Jadi Komisaris PLN
Profil Ali Masykur Musa yang Diangkat Jadi Komisaris PLN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa diangkat menjadi Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diputuskan Kamis 13 November 2024.

Cak Ali merupakan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Tugasnya pengembangan sarjana dan cendekiawan di lingkungan NU (Nahdlatul Ulama).

Aktivis NU sejak muda, perjalanan kiprahnya dalam berbagai organisasi sosial tidak diragukan lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Cabang Jember, Wakil Ketua GP Anshor Cabang Jember, Ketua Umum PB PMII, Ketua GM KOSGORO, Ketua Umum DPP KNPI, dan Departemen Lembaga Perekonomian PB NU.

Karier akademisnya dimulai sebagai dosen politik di Universitas Jember, sebelum melanjutkan ke dunia politik.

Cak Ali terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama dua periode, yaitu 1999 – 2004 dan 2004 – 2009. Selama berada di DPR, beliau memiliki sejumlah peran strategis, termasuk menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Perbankan dan LKBB) DPR-RI. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement