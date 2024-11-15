Profil Cak Ali, Orang Dekat Prabowo yang Diangkat Jadi Komisaris PLN

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa diangkat menjadi Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diputuskan Kamis 13 November 2024.

Cak Ali merupakan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Tugasnya pengembangan sarjana dan cendekiawan di lingkungan NU (Nahdlatul Ulama).

Aktivis NU sejak muda, perjalanan kiprahnya dalam berbagai organisasi sosial tidak diragukan lagi. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Cabang Jember, Wakil Ketua GP Anshor Cabang Jember, Ketua Umum PB PMII, Ketua GM KOSGORO, Ketua Umum DPP KNPI, dan Departemen Lembaga Perekonomian PB NU.

Karier akademisnya dimulai sebagai dosen politik di Universitas Jember, sebelum melanjutkan ke dunia politik.

Cak Ali terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama dua periode, yaitu 1999 – 2004 dan 2004 – 2009. Selama berada di DPR, beliau memiliki sejumlah peran strategis, termasuk menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Perbankan dan LKBB) DPR-RI.