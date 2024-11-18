PHK Ribuan Karyawan dan Tutup Kantor, Ini Penjelasan BFI Finance

BFI Finance buka suara soal PHK dan penutupan kantor (Foto: Freepik)

JAKARTA – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan. Selain PHK 1.167 karyawan, perusahaan juga menutup empat kantor cabang pada 2024.

Angka tersebut merupakan selisih antara jumlah karyawan BFIN (tetap dan kontrak) pada September 2024 dan Maret 2024 yang tersaji dalam laporan keuangan kuartalan. Apabila ditarik sejak akhir 2023 (31 Desember 2023), maka terdapat penurunan 1.018 karyawan.

Dalam pernyataan resmi, manajemen menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari strategi right-sizing dan transformasi organisasi demi efektivitas.

“Proses ini dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” kata Sudjono, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BFIN, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11/2024).

Sudjono menampik istilah ‘PHK’ dengan beralasan bawah pengurangan karyawan terutama disebabkan oleh optimalisasi teknologi yang mengotomatisasi sejumlah fungsi operasional.