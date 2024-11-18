Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PHK Ribuan Karyawan dan Tutup Kantor, Ini Penjelasan BFI Finance

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |06:12 WIB
PHK Ribuan Karyawan dan Tutup Kantor, Ini Penjelasan BFI Finance
BFI Finance buka suara soal PHK dan penutupan kantor (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan. Selain PHK 1.167 karyawan, perusahaan juga menutup empat kantor cabang pada 2024.

Angka tersebut merupakan selisih antara jumlah karyawan BFIN (tetap dan kontrak) pada September 2024 dan Maret 2024 yang tersaji dalam laporan keuangan kuartalan. Apabila ditarik sejak akhir 2023 (31 Desember 2023), maka terdapat penurunan 1.018 karyawan.

Dalam pernyataan resmi, manajemen menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari strategi right-sizing dan transformasi organisasi demi efektivitas.

“Proses ini dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” kata Sudjono, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BFIN, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11/2024).

Sudjono menampik istilah ‘PHK’ dengan beralasan bawah pengurangan karyawan terutama disebabkan oleh optimalisasi teknologi yang mengotomatisasi sejumlah fungsi operasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement