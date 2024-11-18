Segini Harta Kekayaan Ahmad Sahroni, Crazy Rich Tanjung Priok yang Temui Ivan Sugianto

JAKARTA - Segini harta kekayaan Ahmad Saroni, crazy rich Tanjung Priok yang temui Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak polisi mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan Sugianto.

Hal tersebut disampaikan Sahroni usai menemui Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua, untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak.

BACA JUGA: Menghitung Harta Kekayaan Raffi Ahmad Usai Jadi Pejabat Negara

Sahroni juga mengimbau agar para orang tua mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan perundungan (bullying) sebagai hal yang dianggap wajar.

Sikap Sahroni pun menyita perhatian masyarakat. Selain politisi, Sahroni juga dikenal sebagai crazy rich Tanjung Priok.

Berdasarkan data LHKPN yang dia laporkan 31 Desember 2023, harta kekayaan Sahroni mencapai Rp315.391.429.360 atau Rp315 miliar.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Ahmad Saroni, crazy rich Tanjung Priok yang temui Ivan Sugianto.

A. TANAH DAN BANGUNAN senilai Rp139.264.309.000, yang terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103.46 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp1.925.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp825.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp825.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp3.520.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 148.4 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp20.900.000.000