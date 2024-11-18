Sumber Kekayaan Pak Tarno, Pesulap Terkenal yang Kini Jualan di Pinggir Jalan

Sumber Kekayaan Pak Tarno, Pesulap Terkenal yang Kini Jualan di Pinggir Jalan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sumber kekayaan Pak Tarno, pesulap yang kini berjualan di pinggir jalan. Nama Sutarno atau akrab yang disapa Pak Tarno menarik perhatian usai harus berjuang bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan.

Popularitas Pak Tarno melejit dengan tagline yang sering diucapkan dirinya saat melakukan trik sulap yakni ‘Bim Salabim Jadi Apa Prok Prok?’

Pak Tarno pernah sukses dengan trik sulapnya yang simple tapi cukup menghibur. Saat masih sukses, Pak Tarno menjadi artis tersohor papan atas dan menjadikan salah satu orang terkaya di kampungnya.

Sumber kekayaan Pak Tarno berasal dari sulap. Tidak dipungkiri, pencaharian utama Pak Tarno yaitu dari profesi sulapnya. Dia kerap menghibur beberapa acara sulap, mulai dari ulang tahun maupun acara lainnya.

Selain itu, Pak Tarno pernah mengisi beberapa program televisi. Dia pernah menghibur di salah satu TV dan dia pun dibayar setiap episode dalam program TV ini.

Terakhir, Pak Tarno mengaku membuka praktek pengobatan tradisional di rumah. Dia mengaku melakukannya diiringi dengan ibadah dari mulai sholat hingga puasa sunnah.

Namun kini, popularitas Tarno tidak bertahan lama. Pak Tarno mengaku tidak memiliki tabungan dan harus tetap berkerja meski di atas kursi roda.

Pak Tarno sempat mengalami stroke sekitar empat kali yang menyebabkan adanya kelumpuhan pada sisi kiri tubuhnya dan mempengaruhi kemampuan berbicara serta gerak tangannya.

Di tengah keterbatasan fisiknya akibat usia dan mengalami stroke, Pak Tarno tetap semangat dan diketahui kini berjualan mainan di depan SDN Semper Barat 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Pak Tarno juga terlihat menjual beberapa kebutuhan siswa sekolah mulai dari alat tulis, buku gambar, buku mewarnai, hingga pernak-pernik yang disukai oleh anak-anak sekolah.