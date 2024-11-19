15 Pinjaman Online Syariah Dijamin Aman dan Langsung Cair

JAKARTA - 15 pinjaman online syariah dijamin aman dan langsung cair. Bagi umat Islam, kegiatan pinjam uang sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan riba atau melebihkan pinjaman saat melakukan pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari pinjaman pokok.

Namun, di zaman yang serba praktis ini, perusahaan perbankan dan fintech terus berinovasi dengan mengembangkan layanan serta produk berbasis syariah. Hal ini penting karena mengingat semakin banyaknya permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Jika tertarik untuk mengajukan pinjaman online dengan prinsip syariah, berikut adalah beberapa perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online syariah yang cepat cair dan tentunya sesuai dengan aturan Islam. Perusahaan-perusahaan ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut 15 pinjaman online syariah dijamin aman dan langsung cair yang dirangkum oleh Okezone, Selasa (19/11/2024):

1. SyarQ

SyarQ merupakan perusahaan yang menyediakan pembelian barang syariah tanpa kartu kredit. Keunggulannya yaitu gratis ongkos kirim hingga cicilan yang menguntungkan. Misalnya ingin membeli sepeda listrik seharga Rp3 juta tanpa DP, maka cicilan yang dapat kamu pilih adalah:

- Cicilan selama 5 bulan: Rp845.000 (5x cicil)

- Cicilan selama 3 bulan: Rp1.407.500 (3x cicil)

- Cicilan selama 2 bulan: Rp2.111.000 (2x cicil)

- Cicilan selama 1 bulan: Rp4.221.000

2. Syarfi

Perusahaan P2P lending yang menawarkan pinjaman syariah online yang cepat cair, dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Syarfi, salah satu penyedia layanan tersebut, memiliki dua jenis produk pinjaman, yaitu untuk usaha dan sosial.

Dapat dimanfaatkan untuk tambahan modal kerja atau operasional bisnis. Pembayaran pinjaman ini dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan, ditambah imbal hasil yang telah disepakati melalui akad saat pengajuan.

Sementara itu, pinjaman sosial ditujukan untuk mereka yang membutuhkan dana guna menutup utang riba, seperti melunasi kartu kredit. Pinjaman sosial menggunakan akad Qardh, yaitu pinjaman tanpa imbalan, namun peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman, baik secara langsung atau dengan cara dicicil.

3. Danalkoo

Danakoo memiliki dua layanan pembiayaan, yaitu dengan konvensional dan syariah. Layanan syariah pada Danakoo memiliki dua jenis, yaitu:

- Multijasakoo

Produk pinjaman syariah untuk nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan akad wakalah bil ujrah. Jumlah dana yang dipinjamkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 juta dengan tenor dan imbal selama tiga, enak, sembilan, dan dua belas bulan.

- Multigunakoo

Layanan pinjaman online syariah yang ditujukan bagi peminjam dengan kebutuhan membeli rumah, kendaraan, atau barang konsumtif lainnya dengan menggunakan akad murabahah.

Jumlah dana yang dipinjamkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 juta dengan tenor yang sama seperti produk Multijasakoo. Sedangkan pencairan dana membutuhkan sekitar 3-14 hari dengan imbal hasil 1,5-2,5% per bulan.