Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Bentukan Prabowo dengan Jokowi

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |22:11 WIB
Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Bentukan Prabowo dengan Jokowi
Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Bentukan Prabowo dengan Jokowi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan Lembaga Investasi Danantara bentukan Prabowo dengan Jokowi. Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod menjelaskan, Danantara memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 2020.

Menurut Kaharuddin, BPI Danantara memiliki tiga fungsi utama sebagai lembaga pengelola investasi yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikannya jauh lebih besar dalam skala dibandingkan INA.

“Jadi (Danantara) tiga pilar, soalnya INA hanya satu pilar,” ucap Kaharuddin pada awak media di Kantor Danantara, Rabu (20/11/2024).

Tiga fungsi utama tersebut mencakup peran Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund, yang berfokus pada menarik dan mengelola dana untuk disalurkan ke sektor-sektor strategis.

Selanjutnya, Danantara juga berfungsi sebagai badan pengelola investasi (Development Investment), serta bertanggung jawab dalam pengelolaan aset (Asset Management).

Pembentukan Danantara, yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo, akan mengadopsi struktur seperti superholding, mirip dengan Temasek di Singapura.

“Maka Danantara adalah penggabungan keduanya. Temasek dan GIC itu digabungkan menjadi satu bentuk besar, raksasa, dan dinamakan Danantara. Di mana ide ini adalah ide Presiden langsung, dan nama Danantara juga dari Presiden langsung,” katanya.

Danantara kini mulai mengadakan pertemuan dengan sejumlah perusahaan BUMN dan anggotanya, termasuk pertemuan yang dijadwalkan dengan direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Fungsi Danantara

Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi mendirikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola investasi strategis negara. Nama Danantara berasal dari gabungan kata Daya Anagata Nusantara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025/dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement