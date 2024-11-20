Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPI Danantara Bakal Fasilitasi Anggaran Proyek Infrastruktur, Energi dan Pangan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:49 WIB
BPI Danantara Bakal Fasilitasi Anggaran Proyek Infrastruktur, Energi dan Pangan
BPI Danantara Bakal Fasilitasi Anggaran Proyek Infrastruktur, Energi dan Pangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal memfasilitasi pendanaan atas sejumlah proyek strategis seperti di sektor infrastruktur, hilirisasi pangan dan energi.

Kepala BPI Danantara Muliaman D Hadad memastikan, setelah pihaknya menaungi aset negara yang dipisahkan alias non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), badan baru ini bakal punya model bisnis yang baik, sehingga, dia yakin BPI Danantara mampu memberikan pendanaan untuk proyek strategi nasional (PSN).

“Nanti Danantara punya model bisnis yang bagus, sehingga kebutuhan proyek pembiayaan apakah itu untuk tujuan hilirisasi untuk pangan, energi, semua itu akan menjadi perhatian Danantara pada waktunya nanti,” ujar Muliaman kepada MNC Portal, Rabu (20/11/2024).

Pada tahap awal, BP Danantara menaungi tujuh BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero).

Lalu, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Muliaman menjelaskan, seluruh perseroan negara bakal dialihkan dari Kementerian BUMN. Proses ini dilakukan bertahap.

BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Nantinya, INA menjadi anak usahanya.

Selain itu, pemerintah bakal mengalihkan pengelolaan special mission vehicles (SMV) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terdapat dua kelompok SMV yang ada dalam genggaman Kemenkeu. Kelompok pertama berupa Badan Layanan Umum (BLU), di mana ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025/dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement