Hasil Pertemuan BPI Danantara dengan Dirut PLN

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |20:55 WIB
Hasil Pertemuan BPI Danantara dengan Dirut PLN
BPI Danantara Bertemu Dirut PLN Darmawan Prasodjo. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Kantor BPI Danantara, Menteng, Jakarta, hari ini.

Pertemuan yang dilakukan siang tadi sekitar pukul 13.45 WIB sampai 15.45 WIB, diselenggarakan antara Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad didampingi Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyampaikan, pertemuan merupakan silaturahim dan perkenalan, yang diharapkan akan menjadi awal kerja sama antara BPI Danantara dan PLN.

Sementara itu, Darmawan menyampaikan bahwa PLN akan menyediakan affordable and clean energy untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen, dengan bersamaan menyeimbangkan antara pertumbuhan dan environmental sustainability.

Pada Senin (25/11/2024) pekan depan, BPI Danantara rencananya akan menyelenggarakan pertemuan dengan jajaran direksi BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) pada pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB dan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) pada pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB.

