6 Gelar Master dengan Gaji Tertinggi

JAKARTA - Memilih gelar master yang tepat adalah langkah yang dapat meningkatkan potensi karier dan gaji. Gelar master yang tepat harus mampu memberikan dampak positif, baik dalam hal peluang karier, pengembangan profesional, maupun peningkatan penghasilan.

Beberapa gelar master tertentu dikenal karena memberikan pengembalian investasi yang tinggi, terutama di sektor STEM dan industri keuangan serta bisnis. Berikut adalah beberapa gelar master yang paling diminati yang dilansir dari Forbes, Rabu (20/11/2024).

BACA JUGA: Ini Latar Belakang Pendidikan Mantan Jenderal TNI Andika Perkasa yang Punya 3 Gelar Master

1. MBA (Magister Administrasi Bisnis)

MBA adalah salah satu gelar master yang paling menguntungkan dan luas cakupannya. Gelar ini memberikan keahlian yang diperlukan untuk bekerja di berbagai industri dan sektor. Hampir setiap sektor membutuhkan profesional dengan gelar MBA, yang menjadikannya sangat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan berbagai tujuan karier. Gelar ini dapat membuka kesempatan untuk posisi manajerial, direktur, CEO, anggota dewan, atau bahkan secara mandiri sebagai pengusaha. Banyak konsultan bisnis dan manajer yang memiliki gelar MBA ini.

2. Magister Sains dalam Keperawatan

Gelar MSN memberikan peluang untuk mengejar posisi dengan bayaran lebih tinggi dalam dunia perawatan kesehatan. Bagi mereka yang sudah memiliki gelar sarjana atau associate di bidang keperawatan dan lulus ujian negara, gelar ini akan membantu mencapai tujuan untuk menjadi perawat terdaftar (RN) dan memimpin unit di rumah sakit. Gelar ini sangat relevan bagi mereka yang ingin mengembangkan karier di bidang kesehatan dan memimpin dalam sistem perawatan medis.

3. Magister Ekonomi/Keuangan

Program magister di bidang ekonomi dan keuangan membuka peluang untuk karier yang menguntungkan seperti konsultan manajemen, ekonom, auditor, dan bankir. Banyak posisi dalam lembaga keuangan dan sektor pemerintahan yang membutuhkan gelar ini. Contoh, seorang bankir senior dapat menghasilkan hingga USD159.000 per tahun atau setara dengan Rp2,5 miliar, sedangkan CFO (Chief Financial Officer) bisa menghasilkan sebanyak USD577.800 per tahun atau setara dengan Rp9,1 miliar pada ujung skala gaji tertingginya.